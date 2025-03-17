Депутат указала на взаимосвязь истории семьи с патриотическим воспитанием

Патриотическое воспитание начинается с истории семьи, считает зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко. Об этом она рассказала в пресс-центре МИЦ «Известия» 17 марта.

На пресс-конференции обсуждалось проведение акций «Послание Герою» и «Россия глазами детей», приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Патриотическое воспитание начинается с истории семьи, и это еще одна ценность таких акций. Для каждого участника это не только возможность сделать так, чтобы вашу работу [увидели] или о вашем герое рассказали по ТВ, но и также это возможность создать новую семейную традицию. Когда ты начинаешь изучать историю России через историю своей семьи, она становится не такой далекой», — подчеркнула она.

В то же время она рассказала о подготовке волонтеров к 80-летию Победы. По ее словам, всего за год подготовлено 500 тыс. человек для сопровождения ключевых мероприятий Года защитника Отечества и 80-летия Победы.

«Для каждого волонтера история семьи, история нашей страны — это очень ценно и важно», — подчеркнула Занко.

Ранее, 25 декабря 2024-го, президент России Владимир Путин заявил, что победу над нацизмом в 1945 году надо продвигать как общую ценность для всего человечества. При этом он отметил, что во всех странах СНГ помнят и чтят подвиг всех народов СССР.