Эксперт дала советы по подготовке смартфона к путешествию

Современный смартфон — это не просто средство связи, а полноценный помощник в путешествиях. Он помогает ориентироваться на местности, находить важную информацию, переводить тексты, а иногда становится средством оплаты. Однако, чтобы смартфон не подвел в ответственный момент, его необходимо правильно настроить, особенно перед длительной поездкой. Как это сделать и на что обратить внимание, 22 марта рассказала «Известиям» основатель проекта Unisimka Анна Кашницкая.

«Перед поездкой важно убедиться, что у вас будет стабильный доступ в интернет и возможность совершать звонки. Выбор оптимального способа связи зависит от длительности поездки», — подчеркнула она.

По ее словам, если планируется провести за границей месяц и более, стоит рассмотреть тарифы местных операторов. Также в длительном путешествии может быть выгоднее арендовать или купить мобильный роутер с безлимитным интернетом. В короткой поездке можно обойтись бесплатным Wi-Fi, доступным в большинстве отелей и ресторанов, а в некоторых городах и просто на улицах. «Для краткосрочных поездок, например на две недели, удобным вариантом станет туристическая SIM-карта, как правило в формате eSIM. Это позволяет сохранить российскую «симку» в устройстве. Дополнительную eSIM зачастую можно оформить без визита в офис. Если смартфон не поддерживает эту технологию, проблему решит специальный модуль для eSIM, который позволит хранить несколько «симок» в одном месте и легко переключаться между операторами», — рассказала Кашницкая.

Кроме того, эксперт посоветовала обновить операционные системы и приложения. Если планируется использовать тарифицируемый интернет-трафик, например в роуминге, перед выездом стоит убедиться, что настройка обновлений установлена на «только по Wi-Fi». Для предотвращения потери фотографий, контактов и документов рекомендуется создать резервную копию устройства на компьютере. Также, настроив синхронизацию галереи с облачным сервисом, можно включить автоматическое удаление уже сохраненных фото и видео из памяти телефона.

Помимо этого эксперт рекомендовала перед путешествием установить на телефоне все необходимые в поездке программы. Лучше выбрать навигатор, в котором есть функция доступа к карте без интернета. Кроме того, понадобятся переводчик, путеводители, конвертер валют, приложения для заказа такси и специальные программы авиакомпаний для электронных посадочных талонов.

Также Кашницкая посоветовала задуматься о безопасности смартфона.

«Включите блокировку экрана (пин-код, отпечаток пальца или Face ID) и обязательно установите пин-код на SIM-карту для защиты от мошенничества: в настройках смартфона эта опция называется «Блокировка SIM-карты» или Lock SIM на Android и SIM-PIN на iOS. Заранее настройте функцию «Найти устройство» на iOS или Android. Убедитесь, что ваш смартфон надежно защищен от влаги и механических повреждений», — сказала она.

Чтобы не остаться без связи в путешествии, может понадобиться портативный аккумулятор (10 000–20 000 мАч), сетевой адаптер с разъемами для нескольких устройств, международный переходник для розеток, а также автомобильная зарядка, если планируются длительные поездки на машине.

«Телефон Единой службы спасения в любой стране — 112. Можно быстро связаться с экстренными службами со смартфона или «умных» часов. Заранее ознакомьтесь с настройками устройства, чтобы знать, как вызвать помощь в критической ситуации. Существуют также специальные приложения для экстренной связи: «112», Red Cross First Aid. Хорошо иметь под рукой данные о медицинской страховке: сфотографируйте полис и сохраните копию и на устройстве, и в облаке», — отметила специалист.

Дополнительно она рекомендовала записать контакты посольства и экстренных служб страны пребывания, а также сохранить на смартфоне сканы паспорта, визы и других важных документов на случай кражи или утери.

2 марта директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала «Известиям» о том, как правильно собирать вещи перед поездкой. По ее словам, нужно начать с документов. Паспорт, билеты, ваучеры на отель и страховка — основные бумаги, без которых поездка может не состояться. При этом важно не забыть и туристическую страховку: она может покрыть не только экстренные медицинские расходы, но и случаи утери багажа или задержки рейса, отметила она.