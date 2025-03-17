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В Британии назвали главные ошибки ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис: ВСУ в Курской области попали в созданную самими себе ловушку
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в Курской области в ловушку, которую сами себе создали. Такое мнение британский военный аналитик Александр Меркурис высказал в понедельник, 17 марта.

По словам эксперта, самая большая ошибка ВСУ состоит в том, что они вообще вошли в Курскую область, поскольку это очень сложный район для проведения наступательных операций. Украинское командование этим решением только расширило линию фронта и еще больше перегрузило войска, подчеркнул он.

«Они усугубили ошибку, отправив в Курскую область больше техники и людей в попытке удержать, по сути, необороняемую позицию. ВСУ попали в ловушку, которую сами себе создали, а российское командование воспользовалось этим», — заявил аналитик в интервью Lenta.Ru.

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Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ пытаются удержать три населенных пункта, сообщается на сайте kp.ru.

Он также добавил, что украинская армия понесет значительные потери, в то время как Вооруженные силы России продолжают наступление и ежедневно продвигаются вперед, передает RT.

Газета The Wall Street Journal 8 февраля сообщила, что ВСУ остро ощущают дефицит боеприпасов: на один их снаряд приходится 10 российских. После неудачной попытки контрнаступления украинской армии в прошлом году ее запасы живой силы и техники сильно истощены, и это отражается на ходе боевых действий.

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