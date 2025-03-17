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В «дочке» Google сообщили о долге более 91,5 квинтиллиона рублей по банкротству

Долг «дочки» Google перед телеканалами РФ превысил 91,5 квинтиллиона рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сумма задолженности дочерней компании Google перед отечественными телеканалами, включенная в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве, превышает 91,5 квинтиллиона рублей — сумму с 20 нулями. Об этом 17 марта заявил конкурсный управляющий дочерней компании Валерий Таляровский.

«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По словам Таляровского, задолженность дочерней компании была рассчитана на момент признания ее банкротом. В то же время, отметил он, обязательства американского Google продолжают расти.

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По данным арбитражного суда Москвы, в феврале задолженность компании Google перед телеканалами России достигла 2,8 дуодециллиона рублей — суммы с 39 нулями, которая не прекращает расти. Размер этого долга превышает совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) всего мира.

Компания Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Например, 14 января сообщалось, что Чертановский столичный суд оштрафовал Google более чем на 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания. А 18 ноября 2024 года суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

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