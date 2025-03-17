В МИД КНР указали на готовность укреплять сотрудничество с ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин на пресс-конференции заявила, что Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с Европейским союзом (ЕС). Об этом 17 марта сообщило издание China News.

«Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС и готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях», — сказала Мао Нин, комментируя сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина ехать в Брюссель на 50-летие отношений Китая с Евросоюзом.

Представитель министерства отметила, что ранее в этом году Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой, обозначив направление развития отношений между Китаем и ЕС.

«Мы готовы работать с ЕС над реализацией важного консенсуса, достигнутого лидерами обеих сторон, организовать ряд мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений», — заключила Мао Нин.

Накануне газета Financial Times сообщила, что председатель КНР отказался присутствовать на саммите в Брюсселе, посвященном 50-й годовщине отношений между Китаем и Евросоюзом. По данным СМИ, на встрече, вероятнее всего, будет присутствовать премьер Госсовета КНР Ли Цян.