Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев не признает утрату территорий, а также откажется прописывать ограничения для своих вооруженных сил и отказ от вступления в НАТО и Евросоюз в мирном соглашении, ничего не решают. Такое заявление основано лишь на соответствующих просьбах от Демократической партии США. Об этом 17 марта в беседе с «Известиями» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в этот день агентство «РБК-Украина» опубликовало интервью с Сибигой. В нем он подчеркнул, что позиция Киева по урегулированию конфликта прописана в так называемой формуле мира. Также, отметил он, важен принцип «Ничего об Украине без Украины».

«Да нет у Киева для этого никаких оснований. Просто говорят это, потому что так просят пробайденовские и прообамавские силы в Европе. Они продолжают служить тем же хозяевам, которых [президент США Дональд] Трамп разгромил на выборах», — прокомментировал Климов.

По его словам, сейчас в Вашингтоне все понимают, что США вели против РФ прокси-войну, развязанную демократической администрацией в Белом доме.

«Поэтому всё, что озвучивают те или иные физические лица из Киева, любопытно только с той точки зрения, кто и что им внушает. А так, в общем, это ничего не решает нигде, это просто состязание между уходящими силами неолибералов, которые сейчас закрепились в континентальной Европе и Великобритании, и США, которые сейчас возглавляют республиканцы», — заключил политик.

Ранее, 5 марта, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт является прокси-войной между США, которые оказывают поддержку Украине, и Россией. Кроме того, госсекретарь США добавил, что план Украины и ее союзников заключается в том, чтобы «давать столько, сколько потребуется».

Затем, 14 марта, Трамп заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на Украине с Путиным продвигается достаточно хорошо.