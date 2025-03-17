Матвиенко указала на продолжение многопланового сотрудничества с Азербайджаном

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 марта подвела итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. По ее словам, Россия получила твердую убежденность в настрое республики продолжать многоплановое сотрудничество государств.

Стороны также обсудили актуальные вопросы текущей повестки. Матвиенко отметила, что встреча была содержательная, открытая и предметная.

«И вот я с полной уверенностью хочу сказать, что так же, как и Россия, Азербайджан настроен и дальше выстраивать отношения такого уже высокого уровня, отношения союзнического партнерства и добрососедства, и взаимоуважения», — сказала председатель Совфеда журналистам.

Она также добавила, что парламентский диалог дополняет сегодня межгосударственные отношения.

Ранее 17 марта сообщалось, что стороны обсудили расширение торгово-экономического, культурного взаимодействия государств, а также затронули нынешнюю международную ситуацию.