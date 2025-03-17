Дело возбудили после ДТП с погибшим в загоревшемся авто на трассе «Сибирь»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя легковушки, загоревшейся после столкновения с грузовиком. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 17 марта.

Авария произошла накануне вечером, 16 марта, на 622-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 43-летний водитель грузовика Scania врезался в «ВАЗ» под управлением 54-летнего мужчины, который ехал по обочине в попутном направлении, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«В результате столкновения легковушка загорелась, водитель погиб. Второй участник ДТП не пострадал», — говорится в сообщении ГАИ.

В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 17 марта в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за минувшие выходные на российских дорогах зафиксировано 405 ДТП, в которых погибли 45 и получили ранения 515 человек. 36 из погибших были водителями и пассажирами транспортных средств.