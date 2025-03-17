Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области
Общество
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
Мир
В США отметили мастерскую работу операторов дронов ВС РФ в Курской области
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 198 атак украинских БПЛА в ДНР
Мир
Матвиенко указала на продолжение многопланового сотрудничества с Азербайджаном
Мир
Vietnam Airlines возобновит рейсы Ханой — Москва спустя три года после перерыва
Мир
Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией
Мир
Совет ЕС одобрил финансовую помощь Украине на €3,5 млрд
Мир
СВР заявила о мерах Запада по сокрытию распространения идеологии нацизма на Украине
Спорт
Россиянка Мирра Андреева поднялась на третье место в чемпионской гонке WTA
Мир
Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа
Мир
Политолог назвал отстранение Кулюхина противоречием свободе прессы
Спорт
Семь российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке
Общество
ФТС пресекла канал контрабанды авиационных запчастей в ОАЭ и Республику Конго
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили еще к 4,5 года тюрьмы за нарушение границы
Наука и техника
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Мир
Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ

Ковальчук рассказал о запуске в 2024 году масштабной цифровизации Счетной палаты

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Счетная палата (СП) России в 2024 году запустила процесс масштабной цифровизации ведомства. Об этом 17 марта сообщил председатель СП Борис Ковальчук на расширенном заседании комитета по контролю.

Он уточнил, что в минувшем году были запущены в том числе проекты по созданию единой цифровой платформы и data-центричности. Помимо этого, развиваются подходы аудита, основанного на качественных и полных данных, используются аналитические инструменты и методы, в том числе искусственный интеллект.

«На постоянной основе корректируем методологию проведения аудита. Важное место отводим проведению исследований с применением продвинутой аналитики данных, обучению инспекторов соответствующим инструментам <…> Наши подходы и компетенции позволяют строить прогнозы и проверять их обоснованность, выявлять узкие места, требующие корректировки для более экономного и результативного расходования средств федерального бюджета», — заявил Ковальчук.

Он также обратил внимание, что СП в 2025 году продолжает совершенствовать непрерывное обучение сотрудников в соответствии с приоритетами ведомства.

Важными результатами реализации стратегии СП до 2024 года, продолжил Ковальчук, стало появление и внедрение такого инструмента, как рекомендации Счетной палаты, а также утверждение методических документов, направленных на проведение системного анализа деятельности государственных органов по управлению коррупционными рисками.

Кроме того, в декабре 2024 года утвержден новый документ, посвященный содействию в выполнении задач социально-экономического развития, поставленных президентом до 2030 года, заключил он.

Великий потом: власти отложили треть расходов бюджета на конец года
Почему в 2024-м неравномерность трат может особенно повлиять на инфляцию и решение ЦБ

Ранее, 14 марта, Ковальчук заявил, что дефицит региональных бюджетов в России по состоянию на начало 2025 года снизился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. По его словам, в минувшем году рост доходов регионов составил более 10%, а рост расходов — порядка 10,3%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025