Ковальчук рассказал о запуске в 2024 году масштабной цифровизации Счетной палаты

Счетная палата (СП) России в 2024 году запустила процесс масштабной цифровизации ведомства. Об этом 17 марта сообщил председатель СП Борис Ковальчук на расширенном заседании комитета по контролю.

Он уточнил, что в минувшем году были запущены в том числе проекты по созданию единой цифровой платформы и data-центричности. Помимо этого, развиваются подходы аудита, основанного на качественных и полных данных, используются аналитические инструменты и методы, в том числе искусственный интеллект.

«На постоянной основе корректируем методологию проведения аудита. Важное место отводим проведению исследований с применением продвинутой аналитики данных, обучению инспекторов соответствующим инструментам <…> Наши подходы и компетенции позволяют строить прогнозы и проверять их обоснованность, выявлять узкие места, требующие корректировки для более экономного и результативного расходования средств федерального бюджета», — заявил Ковальчук.

Он также обратил внимание, что СП в 2025 году продолжает совершенствовать непрерывное обучение сотрудников в соответствии с приоритетами ведомства.

Важными результатами реализации стратегии СП до 2024 года, продолжил Ковальчук, стало появление и внедрение такого инструмента, как рекомендации Счетной палаты, а также утверждение методических документов, направленных на проведение системного анализа деятельности государственных органов по управлению коррупционными рисками.

Кроме того, в декабре 2024 года утвержден новый документ, посвященный содействию в выполнении задач социально-экономического развития, поставленных президентом до 2030 года, заключил он.

Ранее, 14 марта, Ковальчук заявил, что дефицит региональных бюджетов в России по состоянию на начало 2025 года снизился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. По его словам, в минувшем году рост доходов регионов составил более 10%, а рост расходов — порядка 10,3%.