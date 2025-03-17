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СМИ узнали о планах США и Израиля по переселению жителей Газы

CBS: США и Израиль хотят переселить палестинцев из Газы в Сирию, Судан и Сомали
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Фото: REUTERS/Mahmoud Al-Basos
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Власти США и Израиля рассматривают Сирию, Судан и Сомали как потенциальное место для переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом 16 марта сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что израильские и американские чиновники связались с правительствами Судана и Сомали по этому вопросу. Источник CBS сообщил, что представители администрации президента США Дональда Трампа также попыталась связаться с новым временным правительством Сирии через стороннего посредника.

По словам другого источника CBS, сирийским чиновникам неизвестно о каких-либо обращениях по вопросу переселения жителей Газы.

«Мы должны обратиться в другие страны с гуманистическими намерениями, и многие из них хотят это сделать и построить различные территории, которые в конечном итоге будут заняты 1,8 млн палестинцев, проживающих в секторе Газа, что положит конец смерти и разрушениям», — приводит телеканал слова Трампа, сказанные им во время февральской пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Трамп заявил 4 февраля, что беженцев из сектора Газа лучше переселить в более пригодные для жизни места в Египте или Иордании. В ходе пресс-конференции, проходившей 5 февраля, Трамп заявил о планах Вашингтона взять Газу под контроль.

Первый этап режима прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступил в силу 19 января . В ходе первой фазы сделки продолжительностью 42 дня должны быть освобождены 33 израильских заложника и около 1,9 тыс. палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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