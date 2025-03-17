Россия и Иран обсудили мировое развитие и становление полицентричного мира

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провел очередной раунд консультаций по европейской и региональной проблематике со своим иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи и был принят главой МИД Исламской республики Аббасом Аракчи. Об этом 17 марта сообщили на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о глобальных тенденциях мирового развития, становления полицентричного мира и евразийской архитектуры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе консультаций Грушко и Тахт-Раванчи обсудили обстановку в Европе, в том числе угрозы стабильности и безопасности, исходящие от НАТО и Евросоюза (ЕС), а также ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и деятельность Совета ЕС. Особое внимание было уделено недопустимости использования незаконных односторонних ограничений в международных отношениях, указали в МИД РФ.

«Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего политического диалога. Отмечена важность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, БРИКС и других форматов», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что Грушко и Тахт-Раванчи одобрили предстоящее соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, договорившись продолжать консультации.

Ранее, 14 марта, МИД РФ сообщил, что Россия, Китай и Иран в ходе встречи в Пекине по теме ядерной программы Исламской республики договорились о совместных действиях, направленных на снижение внешнего давления. Представители государств подчеркнули недопустимость угроз, запугивания и применения военной силы против объектов ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана.