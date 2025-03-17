Пенсионер ударил ножом пассажира подмосковной электрички

Пенсионер напал на пассажира подмосковной электрички, ударив его ножом и стеклянной бутылкой из-за кражи рюкзака. Пострадавшего госпитализировали. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба управления на транспорте (УТ) МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

«В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Сергиев Посад ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение о том, что в последнем вагоне прибывающего на станцию электропоезда сообщением Москва – Александров находится раненый пассажир», — указано на сайте ведомства.

По информации ведомства, злоумышленник украл рюкзак потерпевшего с полки для ручной клади и попытался покинуть вагон. Владелец аксессуара догнал его, после чего нападавший ударил его бутылкой по голове, а затем ножом в бок. После нападения он скрылся с места происшествия.

Позже, как отмечает пресс-служба УТ МВД, сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого мужчину из Сергиева Посада. При попытке задержания он выстрелил в воздух из ружья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

14 марта в Москва задержали мужчину, который напал на сотрудника метро. Злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им перед инспектором службы безопасности, высказывая угрозы жизни и здоровью. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 116 («Побои») и 119 УК РФ («Угроза убийством»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.