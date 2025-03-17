Ликсутов рассказал о работе по информированию москвичей об изменениях маршрутов автобусов

С начала года на транспортной инфраструктуре столицы разместили почти 3 тыс. плакатов, информирующих жителей об изменениях маршрутной сети наземного транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря информационным плакатам пассажиры заранее узнают обо всех изменениях и могут планировать свои поездки. С начала года сделали более 100 различных вариантов плакатов, свыше 2,8 тыс. копий которых разместили на объектах транспортной инфраструктуры города», — отметил Ликсутов.

Информационные плакаты размещаются на остановках автобусов и электробусов, станциях метро, МЦД, а также на щитах-стойках. На плакатах есть большой блок с номерами маршрутов, которые окрашены в цвета согласно их классу (в случае замены номера у маршрута в этом блоке отмечают как старый, так и новый номер). Еще там есть текстовый блок с описанием всех изменений, названием улиц, станций рельсового каркаса или новых остановок.

Плакаты также содержат схему с трассировкой маршрутов. На схеме отмечаются все основные социальные объекты в районе, где произошли изменения. При необходимости указываются альтернативные маршруты наземного транспорта. Если нужный маршрут на плакате не отображен, значит, он продолжит работать без изменений.

Жители также могут найти на плакатах информационный блок с контактами Московского транспорта и QR-кодом, который ведет на страницу с расписанием маршрутов.