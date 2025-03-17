В Мурманской области начнут выдавать «Сертификаты молодоженов»

Реализация программы «Сертификат молодоженов» в Мурманской области продлится с 1 апреля по 22 декабря 2025 года. Это следует из проекта постановления регионального правительства, сообщает ИА «Би-порт» в понедельник, 17 марта.

Проект находится на обсуждении на портале «Открытый электронный регион». Его предполагается внедрить с целью подготовки новоиспеченной семьи к успешному зачатию, нормальному течению беременности и рождению здорового ребенка.

Сертификат будет включать комплексное обследование репродуктивного здоровья, скрининговые программы, консультации врачей, психологов.

Выдавать сертификат будут в отделах ЗАГС региона при бракосочетании граждан России в возрасте от 18 до 49 лет. Они должны быть прикреплены к медицинским организациям, расположенным на территории области, в рамках ОМС.

Ранее «Известия» писали, власти не обсуждают запуск новой ипотечной госпрограммы для семей, планирующих завести детей в ближайшие два года. Так Минфин впервые официально прокомментировал эту инициативу.