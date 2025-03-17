Бербок призвала Трампа не идти на необговоренные с ЕС уступки РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед звонком президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину попыталась напомнить ему о важности учета интересов Европы и избегания неоговоренных уступок. Об этом 17 марта пишет немецкий новостной веб-портал Tagesschau.
Уточняется, что министр в том числе потребовала, чтобы Трамп не допускал необоснованных компромиссов в ущерб Украине в запланированных переговорах с Путиным.
По словам дипломата, важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно, добавила «Газета.Ru».
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены.
Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».