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Бербок призвала Трампа не идти на необговоренные с ЕС уступки РФ

Tagesschau: Бербок призвала Трампа избегать несогласованных с ЕС уступок Путину
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Глава МИД Германии Анналена Бербок перед звонком президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину попыталась напомнить ему о важности учета интересов Европы и избегания неоговоренных уступок. Об этом 17 марта пишет немецкий новостной веб-портал Tagesschau.

Уточняется, что министр в том числе потребовала, чтобы Трамп не допускал необоснованных компромиссов в ущерб Украине в запланированных переговорах с Путиным.

По словам дипломата, важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно, добавила «Газета.Ru».

Трамп хочет позвонить Путину, Украина готова смягчать санкции. Что пишут СМИ

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».

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