Прощание с духовником патриарха Кирилла состоялось в Оптиной пустыни

Прощание с духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (в миру Алексеем Ноздриным) состоялось 17 марта в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области.

На кадрах «Известий» видно, что очередь желающих проститься со схиархимандритом растянулась на весь внутренний двор монастыря.

О смерти духовника патриарха Кирилла на 94-м году жизни стало известно накануне. Отмечалось, что монах также был духовником братии Оптиной пустыни.

Илий родился в 1932 году на территории современной Орловской области. В 1966 году он принял постриг, жил в Псковско-Печерском монастыре и на горе Афон, а в 1989-м стал духовником вновь восстановленной Оптиной пустыни. В 2009 году был избран духовником патриарха Кирилла.