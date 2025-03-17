В Липецкой области порывом ветра сдуло остановку общественного транспорта. Павильон не был закреплен, сообщает GOROD48 в понедельник, 17 марта.

Инцидент произошел в деревне Бредихино Краснинского района. По словам очевидцев, основание остановки забыли забетонировать. Или еще не успели, так как металлическая конструкция совсем новая и ее просто снесло с места.

«Это специальные остановки, чтобы в них летать куда надо по маршруту. И стоят дешевле, чем самолет, в два раза», — шутят в комментариях к новости.