Открыта регистрация представителей СМИ на ПМЭФ-2025

С 17 марта по 16 мая 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на Петербургский международный экономический форум, который состоится 18–21 июня с.г.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе «СМИ».

Cледите за обновлениями на сайте форума и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс.