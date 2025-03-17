В США хотят признать психическим заболеванием «синдром помешательства на Трампе»

Группа законодателей-республиканцев из Миннесоты планирует предложить в местном сенате законопроект о признании «синдрома помешательства на президенте США Дональде Трампе» психическим заболеванием на уровне штата. Об этом 17 марта сообщил телеканал Fox News.

«Симптомы могут включать в себя вызванную Трампом общую истерию, которая приводит к неспособности отличить законные различия в политике и признаки психической патологии в поведении президента», — говорится в предложении.

По данным издания, инициатива будет озвучена на заседании сената позднее в понедельник, 17 марта. Законопроект вряд ли будет одобрен, отмечают журналисты Fox News.

Как уточняет телеканал, Трамп и его сторонники использовали термин «синдром помешательства» для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятое мнение об американском лидере и его политике.

Накануне сообщалось, что президент США намерен закрыть два государственных заповедника в Калифорнии, учрежденных его предшественником Джо Байденом.