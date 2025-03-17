Замгубернатора Ростовской области Федотову сняли с должности

Заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову, которая обвиняется в превышении полномочий, освободили от должности в связи с окончанием контракта. Об этом 17 марта заявил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

«С Федотовой служебный контракт расторгнут в связи с окончанием срока его действия», — сказал Тюрин ТАСС.

Еще один замгубернатора — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, в отношении которого также расследуется дело о превышении полномочий, еще занимает свою должность, отметила «Газета.Ru».

Ранее, 4 февраля, Федотову арестовали на два месяца по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщали СМИ, вице-губернатор неоднократно выезжала за границу, ее сын проживает с семьей в Испании и она может скрыться от следствия.

Сама Федотова утверждает, что выезжала только на отдых в Турцию, а также страдает серьезным заболеванием.