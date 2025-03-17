Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской области
В Калужской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате чего один человек погиб, сообщила 17 марта пресс-служба Главного управления МВД России по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Белоусово – Серпухов в районе деревни Величково. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль.
В результате произошедшего погиб водитель «Газели». По данным источника «Известий», шесть человек пострадали. Позднее в региональном управлении МВД подтвердили эту информацию.
15 марта сообщалось о столкновении в Москве двух автомобилей, в результате которого одно транспортное средство отбросило на пешеходов. По данным источника «Известий», пострадали шесть человек, среди них есть подросток. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.