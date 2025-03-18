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Порок рентабельности: независимые НПЗ оказались на грани разорения

Кризис в секторе малой нефтепереработки может привести к дефициту сырья и росту цен на топливо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Российские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), на чью долю приходится порядка 14 % рынка, вынуждены работать ниже порога рентабельности. Причины — отсутствие экспорта, сложности внутреннего ценообразования, рост стоимости логистики и высокая ключевая ставка. Представители компаний считают, что спасти ситуацию можно отменив запрет на экспорт и возврат НДС для непроизводителей топлива. Экспертный совет комитета Госдумы по энергетике намерен уже в марте провести заседание, посвященное проблемам независимых НПЗ. Эксперты полагают, что в данной ситуации целесообразно разработать и утвердить графики транспортировки нефтепродуктов на экспорт, что позволит обеспечить квотирование экспорта по конкретным НПЗ с учетом потребностей внутреннего рынка. В противном случае России может грозить дефицит сырья для химической отрасли и рост цен на моторное топливо.

Проблемы независимых НПЗ

Экспертный совет комитета Госдумы по энергетике в марте проведет заседание с приглашением нефтепереработчиков и всесторонней оценкой необходимых мер налоговой и неналоговой поддержки этого сектора. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя комитета Юрий Станкевич. Поводом послужило обращение представителей отрасли в нижнюю палату парламента.

Владельцы независимых НПЗ выражают обеспокоенность экономическими условиями, в которых им приходится работать.

— Мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, включая ограничения экспорта, сложности внутреннего ценообразования на нашу продукцию, высокую ключевую ставку и рост стоимости логистики. Все эти факторы негативно сказываются на нашей рентабельности и заставляют нас пересматривать стратегии работы, — рассказал «Известиям» представитель одного из мини-НПЗ.

нпз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, предприятиям приходится закупать нефть по котировкам Argus, а продавать готовую продукцию по монопольно низким ценам внутреннего рынка.

— К примеру, мы покупаем нефть по 45 рублей за литр, а продаем прямогонный бензин по 36 рублей дочерним предприятиям СИБУРа, — отметил собеседник.

По его словам, компаниям приходится объясняться с налоговыми органами, почему они торгуют ниже себестоимости. В то время, как покупатели сетуют на отсутствие экспортной альтернативы и выставляют свои цены.

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Кроме того, как рассказал «Известиям» источник в отрасли, за последние три года услуги логистики выросли в два раза, а высокая ключевая ставка затрудняет привлечение оборотного финансирования.

— Эти условия ставят под угрозу стабильность нашего бизнеса и создают значительные трудности для дальнейшего развития сектора. Когда правительство принимало решение о запрете экспорта, оно преследовало цель искоренить серый экспорт, но в таможенных документах видно, откуда идут нефтепродукты, — отметил собеседник «Известий».

По его словам вышеперечисленные проблемы характерны для всех российских мини-НПЗ.

нпз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Думаю, что спасти ситуацию можно отменив запрет на экспорт и возврат НДС для непроизводителей топлива, — считает представитель одного из заводов.

Мал золотник

По данным «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-МЕДИА»), на долю независимых НПЗ в общем объеме нефтепереработки в России составляет порядка 14 %. Они производят 88 % полимерно-битумных вяжущих, 50 % гудрона для нефтебитума, 25 % нефтебитума. Кроме того, по ее словам, доля независимых НПЗ в производстве бензина составляет 5 %, дизельного топлива — 6 %, авиакеросина — 3 %.

Указанная продукция является стратегически важной для восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры, прежде всего, новых российских регионов, производства битумосодержащих и кровельных материалов, — отметила генеральный директор «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.

По ее словам, рынок привычно использует котировки одного агентства, что в ряде случаев приводит к диспаритету цен закупки нефти и стоимости реализации продукции на внутреннем рынке, которые поддавливаются экспортными ограничениями, в частности, для сектора мини-НПЗ.

нпз
Фото: РИА Новости

В настоящее время в России действует запрет на экспорт нефтепродуктов для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и НПЗ с производительной мощностью менее 1 млн т топлива в год. Таких заводов в стране насчитывается порядка трех десятков. Не входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании и перерабатывающих более 1 млн т — 10 НПЗ.

Вводя запрет на вывоз нефтепродуктов, власти рассчитывали пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под таким экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

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В Миэнерго «Известиям» не предоставили комментарий о целесообразности реализации мер, предлагаемых представителями мини-НПЗ.

В свою очередь, в СИБУРе редакции сообщили, что потребности компании в прямогонном бензине обеспечены в первую очередь собственным производством и поставками по долгосрочным контрактам от крупных производителей «ТАИФ-НК» и «Танеко».

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Это обеспечивает суммарно более 85% необходимого сырья. Эпизодические поставки от мини-НПЗ составляют лишь 14%, несколько сотен тысяч тонн в год. Совокупный объем производства газового бензина (БГС) российскими мини-НПЗ составляет около 1,3 млн т. СИБУР покупает на спотовом рынке чуть более четверти этого объема», — отметили в компании.

Там добавили, что закупки прямогонного бензина у мини-НПЗ осуществляются по спотовым ценам, которые формируются на основе нетбэка.

В Федеральной антимонопольной службе «Известиям» заявили, что к ним «не поступали обращения и жалобы на действия СИБУРа в части приобретения топлива».

На экспорт по графику

По словам Юрия Станкевича, безусловно, деятельность независимых НПЗ должна находиться в фокусе системного внимания органов государственной власти.

— Как минимум, это объясняется вкладом таких предприятий в общий объем нефтепереработки, который, по имеющимся оценкам, составляет 10–13%. Дополнительный фактор — необходимость обеспечения профицита топлива на внутреннем рынке в условиях риска террористических атак, — отмечает собеседник.

Он напомнил, что ранее Минэнерго использовало практику заключения соглашений с независимыми НПЗ. В обмен на обязательства о строительстве установок вторичной переработки нефти заводы приобретали право на получение возвратного акциза. Независимые НПЗ оказались в худших условиях в сравнении с флагманами отрасли на этапе «налогового маневра», инициированного Минфином, существенно потеряв в рентабельности пять–семь лет назад.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив


Предлагаемый подход — разрешение экспорта непроизводителям и возврат НДС — самый очевидный шаг в поддержку независимых НПЗ в экономической логике. Но правительство однозначно не поддержит его в нынешних условиях, опасаясь неконтролируемого роста цен на внутреннем рынке и потенциального дефицита топлива по причинам, изложенным выше, — полагает Юрий Станкевич.

В свою очередь, Тамара Сафонова отметила: учитывая целесообразность роста валютной выручки предприятий, доходов государства, применения недискриминационных принципов при экспорте нефтепродуктов важно рассмотрение вариантов отмены таможенных пошлин, которые подразумевают прекращение производственной деятельности предприятий с объемами переработки менее 1 млн т в год.

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— Еще в октябре 2023 года согласно постановлению правительства № 1637 от 05.10.2023 была введена в действие таможенная пошлина для экспорта нефтепродуктов в размере 50 тыс. рублей для таких предприятий. Традиционные топлива, выпускаемые мини-НПЗ, а именно — мазуты, бензиновые и дизельные фракции — по-прежнему востребованы на внешнем рынке, а прибыльность от реализации выше относительно внутреннего рынка, — напомнила она.

По ее мнению, для обеспечения экспорта нефтепродуктов самими производителями, исключения перепродаж на экспорт биржевых объемов, возможно рассмотрение целесообразности разработки и утверждения графиков транспортировки нефтепродуктов на экспорт (по аналогии с графиками транспортировки нефти на экспорт).

— Это позволит обеспечить квотирование экспорта по конкретным НПЗ с учетом потребности внутреннего рынка, — отметила собеседница «Известий».

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сокращение производства независимыми НПЗ окажет серьезное влияние на внутренний рынок — может грозить дефицит сырья для химической отрасли и рост цен на моторное топливо.

По словам Тамары Сафоновой, при периодически возникающем дефиците моторных топлив на внутреннем рынке сложно переценить вклад независимого сектора переработки для бесперебойного обеспечения рынка России.

— Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Развитие производства химической продукции» именно независимые НПЗ могут обеспечить сырьем новые производства. На фоне роста электротранспорта в мире мазуты и другие тяжелые топлива российского происхождения по-прежнему высоко востребованы на внешнем рынке, широко используются сельхозпроизводителями, а также в качестве топлива для паровых котлов, котельных установок, промышленных печей, электростанций, — добавила она.

Функционирование независимых НПЗ, по нашим оценкам, обеспечивает около 20 тыс. рабочих мест, предприятия реализуют социальные проекты, заключила эксперт.

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