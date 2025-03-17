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Замглавы МЧС Курской области сняли с должности после антикоррупционной проверки

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Фото: vk.com/Курский ГАУ
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В главном управлении МЧС России по Курской области подтвердили увольнение замруководителя Леонида Припуты, отвечавшего за вопросы гражданской обороны и защиты населения в регионе, из-за утраты доверия после антикоррупционной проверки. Об этом 17 марта сообщает со ссылкой на ведомство «РИА Новости».

«В отношении заместителя начальника главного управления МЧС России по Курской области [по гражданской обороне и защите населения] полковника Припуты Л.К. проведена проверка соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей, по результатам которой принято решение о его увольнении с военной службы с зачислением в запас в связи с утратой доверия к военнослужащему», — говорится в заявлении.

Припуту уволили с занимаемой должности 11 марта, добавили в агентстве. В этот день мужчину исключили из списков личного состава главного управления МЧС России по Курской области.

Уточняется, что его отстранили после возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

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Ранее, 5 марта, президент РФ Владимир Путин призвал не снижать темпы в борьбе с коррупцией. Он добавил, что она мешает развитию экономики, социальной сферы, рынка труда, а также оказывает негативное воздействие на деловую среду и инвестиционный климат.

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