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Посол РФ в Сербии отметил сохранение властями стабильности в Белграде

Боцан-Харченко: власти Сербии предотвратили скатывание страны в противостояние
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Властям Сербии удалось сохранить стабильность и предотвратить эскалацию и скатывание страны в острое кризисное противостояние. Об этом 17 марта сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что в настоящее время обстановка в стране спокойная. По его словам, сербские власти держат ситуацию на контроле с 15 марта, вспышек или проявлений протестов, а также неповиновения не наблюдается.

«Наверное, это можно отнести к первому выводу, что власти сохранили стабильность, власти сохранили спокойствие, власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможны кровопролитие и скатывание страны в такое острое гражданское кризисное противостояние», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. К протестующим в том числе присоединилась колонна из 100 тракторов. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе субботних протестов пострадали 56 человек.

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.

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