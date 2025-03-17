Посол РФ в Сербии отметил сохранение властями стабильности в Белграде

Властям Сербии удалось сохранить стабильность и предотвратить эскалацию и скатывание страны в острое кризисное противостояние. Об этом 17 марта сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что в настоящее время обстановка в стране спокойная. По его словам, сербские власти держат ситуацию на контроле с 15 марта, вспышек или проявлений протестов, а также неповиновения не наблюдается.

«Наверное, это можно отнести к первому выводу, что власти сохранили стабильность, власти сохранили спокойствие, власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможны кровопролитие и скатывание страны в такое острое гражданское кризисное противостояние», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. К протестующим в том числе присоединилась колонна из 100 тракторов. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе субботних протестов пострадали 56 человек.

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.