В МИД Германии заявили о выделении €300 млн для Сирии

Германия предоставит международным организациям €300 млн ($326 млн) для содействия мирному процессу в Сирии. Об этом 17 марта заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Германия предоставит ООН и иным организациям еще €300 млн для мирного процесса, для людей в Сирии и в регионе», — сказала Бербок перед заседанием совета по иностранным делам в Брюсселе.

Глава МИДа подчеркнула, что европейцы выступают за «свободную и мирную Сирию», но при этом продолжат настаивать на необходимости инклюзивного политического процесса. Она призвала переходное правительство арабской республики всесторонне расследовать все инциденты с мирными жителями и привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить контроль над различными участниками аппарата безопасности.

Как сообщила Бербок, основная часть финансирования в €300 млн будет направлена на гуманитарную помощь, поддержку гражданского общества, решение психосоциальных задач и восстановление системы образования. Она добавила, что этот шаг необходим для обеспечения стабильного будущего детей в Сирии.

Ранее, 8 марта, Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в ходе масштабной операции на западе Сирии были убиты 134 мирных жителя в результате ожесточенных боестолкновений между сирийскими силами безопасности и местными вооруженными формированиями.

МИД РФ 7 марта выразил тревогу в связи с резким обострением обстановки в Сирии. Россия рассчитывает на содействие в нормализации ситуации со стороны государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.