Актера Трусова задержали с наркотиками в центре Москвы

Актера Театра на Таганке Дмитрия Трусова задержали с наркотиками в центре Москвы. Об этом 17 марта сообщил источник «Известий».

Правоохранительные органы задержали Трусова вечером 16 марта на улице 1905 года. «При обыске у 35-летнего актера был обнаружен сверток с наркотиками», — проинформировал источник.

По факту инцидента проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артист работает в Театре на Таганке с 2021 года. В его фильмографии числится только короткометражный фильм «Аджика. Экстремальный клуб».