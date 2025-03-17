Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Военные России уничтожили до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Помимо этого средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32 989 единиц военной автомобильной техники противника.

13 марта ВС РФ освободили населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. За сутки украинская армия потеряла в курском приграничье более 340 боевиков, три бронетранспортера (БТР), две боевые машины пехоты (БМП).