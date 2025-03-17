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Подведены итоги второго дня Московской недели моды

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Фото: пресс-служба Московской недели моды
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Завершился второй день Московской недели моды. Свои коллекции в пятницу на подиумах представили дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Краснодара. С ажиотажем прошли показы участников из Индонезии и Китая.

Ни один день Московской недели моды не обходится без ярких появлений селебрити. Вот и в этот раз гостями Московской недели моды стали редакторы популярных глянцевых изданий, зарубежные журналисты, инфлюенсеры и звезды кино. Среди них заслуженный мастер спорта, известная фигуристка Камила Валиева, актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бочкарева и многие другие. На подиуме снова замечены звезды: моделью на показе Solangel стала известный блогер Дина Саева. Посетил показ московских брендов Ermilov (Ermi) и Ante Kovac и самый обсуждаемый гроссмейстер Ханс Ниманн. 21-летний американец также побывал на маркете российских дизайнеров и не ушел с пустыми руками — он увез с собой эксклюзивное ожерелье от бренда «На цацках» и шелковую сумку от бренда Two eagles из Ивантеевки.

Гости Московской недели моды знакомятся с коллекциями 100 отечественных брендов на маркете и могут приобретать их изделия, в числе которых и 11 московских брендов коллективного стенда «Сделано в Москве». А для посетителей показов продолжает свою работу бар «Москва» со столичными угощениями и напитками брендов — участников проекта «Сделано в Москве».

Российский бренд Solangel под руководством Ирены Сопрано славится коллекциями вечерней одежды, где каждое изделие инкрустировано сверкающими кристаллами. В этот раз дизайнер сделала упор на сочетание вечернего стиля с традиционными русскими мотивами. Например, показ открывала модель в сверкающем платье-макси с отложным ажурным воротничком, а закрывала — известный блогер Дина Саева в ярко-красном платье. Именно кружевные аксессуары и вставки отсылали нас к национальным традициям, а стразы продолжили нести ключевую мысль Solangel — всегда выглядеть эффектно и сиять, несмотря ни на что.

Весенне-летняя коллекция Zlata Peczkowska посвящена настоящему моменту и реальному времени, в котором мы находимся, без оглядки на прошлое и мыслей о будущем. Коллекция вдохновлена идеями неоромантизма: платья, пышные юбки. Коллекция получилась довольно фактурной: за это отвечали и жатые материалы, и 3D-аппликации, но главным декоративным элементом стали резиновые шнуры, которые дополняли многие образы.

Sergey Sysoev fashion school погрузила зрителей в искусство и историю, оживив картины великих художников и их героев — Леонардо да Винчи, Микеланджело и их культовых современников. По подиуму прошлись и рыцари в кафтанах, и дамы в пышных платьях, и королевы с обилием рюш и кринолином. Отличительной особенностью коллекции стали образы, похожие на полотна с картинами.

Во второй день Московской недели моды прошли лекции «Балет и мода», «AI для fashion-брендов: как взорвать соцсети без бюджета на креатив», показ фильма «Норсоян», «Русская традиция. Актуальность и вдохновение в современном мире». Спикерами лектория второго дня Московской недели моды стали Анатоль Вовк, историк моды, искусствовед, Мария Шевченко, владелец 3D-Couture, Анна Кива, стилист, декоратор, эксперт по стилизации и актуализации русского традиционного костюма.

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