Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом 16 марта сообщила газета El Pais со ссылкой на примерно 30 украинских военных.

«На самом деле мы уже проиграли — просто из-за всех смертей», — говорится в публикации.

Тем не менее один из украинских солдат выразил надежду на то, что Россия и Украина смогут предпринять шаги к нормализации отношений. Он отметил, что в обеих странах проживает много людей, имеющих родственные связи.

13 января сообщалось, что в ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились. Российским военным удалось отразить штурм противника и продолжить атаковать.