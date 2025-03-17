Сезам закрылся: россияне больше не смогут оплачивать сервисы через турецкие аккаунты

Геймеры с турецкими аккаунтами PlayStation потеряли возможность оплачивать подписку на популярный игровой сервис и покупать в магазине PlayStation Store с помощью платежной системы Ininal . После того как ранее эту возможность убрали турецкие сервисы Ozan и Oldubil, Ininal считался единственным надежным способом пополнения . Также система пользовалась популярностью среди пользователей Netflix, Spotify, Adobe и других недоступных в РФ сервисов. Платежная система закрылась в связи с арестом ее основателя Эркана Корка, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности. Какие последствия ждут россиян с замороженными на картах Ininal финансами — в материале «Известий» .

Что произошло с Ininal

Российские геймеры лишились последнего надежного способа оплаты видеоигр в цифровом магазине PlayStation. На протяжении нескольких лет они активно использовали турецкие виртуальные аккаунты, которые оплачивались через платежную систему Ininal . Среди наиболее популярных услуг также были Netflix, Spotify, Adobe, отметил в разговоре с «Известиями» IT-эксперт Сергей Поморцев.

Турецкие власти арестовали основателя платежной системы Эркана Корка 14 марта по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности . Подобные карты снискали популярность у российских любителей международных сервисов благодаря возможности оплачивать покупки из России без подтверждения личности и дополнительных верификаций. Все платежи через Ininal приостановлены, карты не работают даже в Турции, пополнение через привычный для многих сервис «Золотая корона» недоступно. Деньги на счетах также оказались заморожены, и сейчас россияне рискуют потерять их навсегда .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди россиян платежная система Ininal стала популярна по нескольким причинам: виртуальная карта могла быть оформлена буквально за 10–15 минут дистанционно, а после ухода Visa/MasterCard с российского рынка она стала одним из немногих доступных инструментов для оплаты зарубежных онлайн-сервисов , подписок и цифровых товаров, рассказал «Известиям» директор продуктов финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

— Данная ситуация еще больше усложняет механизм приобретения лицензированного контента российским геймерам. С юридической точки зрения случай неоднозначный, и в нем необходимо детально рассмотреть несколько аспектов. Формально использование виртуальных аккаунтов (включая турецкие учетные записи) не противоречит действующему законодательству. Однако подобные действия зачастую противоречат условиям пользовательского соглашения (EULA — End User License Agreement) многих платформ, в том числе Sony PlayStation Network , — рассказал советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев.

Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

В случае выявления таких нарушений Sony может законно применять санкции вплоть до блокировки учетной записи и отказа в обслуживании. Закрытие платежной системы Ininal и заморозка средств пользователей с правовой стороны можно квалифицировать как форс-мажор , поскольку это обстоятельство находится вне власти пользователя. Следовательно, ответственность за возврат средств несет в первую очередь платежная система, подчеркнул юрист.

— Однако фактически правовая защита российских пользователей будет сведена к нулю, потому что им потребуется обратиться с самостоятельным иском в турецкий суд. Вряд ли это будут делать россияне, у которых зависло несколько тысяч рублей при переводе средств , — отметил Артем Евсеев.

Эксперт считает, что произошедший инцидент приведет еще к более активному развитию серого рынка в сфере гейминга — перекупке подарочных карт и ключей через различные сторонние сайты и посредников . Однако здесь пользователи столкнутся с высокими рисками мошенничества, отсутствием юридической защиты и трудностями в возврате потраченных средств при возникновении проблем.

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Не исключено, что россияне перейдут на альтернативные иностранные платежные сервисы и виртуальные банковские карты (например, сервисы стран СНГ, Ближнего Востока, Южной Америки), где законодательные и санкционные ограничения менее выражены . Здесь тоже сохраняются риски блокировок, поскольку международные компании, в том числе Sony, регулярно проводят проверки происхождения платежей и учетных записей, считает Артем Евсеев.

— Вернуть деньги практически нереально, поскольку эти деньги станут доказательством по уголовному делу. Наиболее вероятен сценарий с конфискацией, так как большая часть таких счетов была ограничена суммой, равной примерно 8 тыс. российских рублей (чтобы распоряжаться остатком, личность необходимо было подтвердить в офисе). Многие использовали счет для разовых покупок, то есть переводили средства и тут же использовали их, — отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Как вернуть деньги с Ininal

На данный момент прокуратура Стамбула уже изъяла у бизнесмена активы на сумму порядка 6,9 млрд турецких лир. Среди них — 17 жилых домов, 13 автомобилей, девять земельных участков и активы 23 компаний, связанных с арестованным предпринимателем . В число компаний входят как Pozitifbank и Payfix, так и Ininal. Юристы уже предупреждают о проблеме вывода средств со счетов заблокированного сервиса.

Многие российские геймеры, использующие турецкие аккаунты, рассчитывают, что Ininal перейдет под контроль другого бизнеса и возобновит свою работу , сообщил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Правда, новые владельцы сервиса могут поменять свою политику в отношении иностранных клиентов — как это в свое время сделал другой турецкий необанк — Oldubil .

Фото: Global Look Press/Muhammad Ata

Как полагает независимый юрист Андрей Митрохин, вернуть деньги будет крайне трудно, практически невозможно, так как они заблокированы в результате возбуждения уголовного дела . Тем более, отмечает специалист, турецкие власти уже начали процедуру конфискации средств на заблокированных счетах в рамках закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем . Полиция вправе ограничивать активы даже в тех случаях, если их владельцы напрямую не причастны к противоправным действиям.

— В связи с остановкой работы платежной системы Ininal и заморозкой активов вернуть средства, находящиеся на этих картах, в настоящее время очень затруднительно, практически невозможно, так как они заморожены , — добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фото: Дмитрий Ковальчук