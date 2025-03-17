В возрасте 43 лет умерла обладательница «Пальмовой ветви» Эмили Декенн

Обладательница премий «Золотая пальма» и «Сезар» актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет, у нее был редкий вид рака надпочечников. Об этом 16 марта сообщил телеканал BFM.TV со ссылкой на агентство AFP.

«Какая ожесточенная борьба! Мы ее не выбираем», — написала актриса 4 февраля в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка умерла 16 марта в больнице Гюстава Русси. В декабре прошлого года она рассказала, что борется с агрессивной болезнью. У нее случился рецидив после ремиссии.

Эмили Декенн родилась 29 августа 1981 года в городе Белёй. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах, среди них — «Дочь линии метро», «Не в моем вкусе», «Розетта», «Напарник».

Она стала обладательницей «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 1999 году. Актрисе вручили приз за лучшую женскую роль в фильме «Розетта». Также ее удостоили пятью номинациями на премию «Сезар», которая считается одной из самых престижных во французской киноиндустрии.