Льготное лизинговое финансирование расширят на легкую промышленность. В этом сегменте работают более 53 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные цели — обеспечить обновление технологической базы и дальнейшее развитие сегмента, сообщает телеканал «Известия».

Ранее механизм распространялся только на малые обрабатывающие производства. В 2023 году к программе добавились новые регионы России. В субъектах стали доступны условия для аренды оборудования, а также для туризма, медицины, спорта. Льготы повлияли на рост числа предприятий в новых регионах. Количество субъектов МСП увеличилось на 20% в 2024 году.

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