В РФ увеличилось количество людей, получающих зарплату в конвертах

В России увеличилось количество сотрудников, получающих зарплату в конвертах. По данным федеральной службы по труду и занятости в сравнении с 2023 годом число нелегально нанятых сотрудников увеличилось на 5% и составило 823 тыс. человек. Через нелегальное устройство компании избегают налогов, к устройству всерую также относят работу без трудового договора или без лицензии в сфере услуг.

Признак — отличие зарплаты более чем на 35% от средней по региону. Нередко жалованье сотрудников ниже МРОТ, то есть 22,5 тыс. рублей. По словам эксперта, от серого устройства страдает сам работник. Неофициальная зарплата может на треть превышать легальную, сообщает телеканал «Известия».

Однако без трудового договора человек практически не защищен в отношениях с начальством и его можно уволить, также он не может рассчитывать на социальные гарантии, такие как отпускные, больничные и пенсию. Последствия от серого устройства ложатся и на работодателя. Организации придется осуществить доначисления и оплатить штраф. За нарушение Трудового кодекса могут привлечь к административной ответственности. За неуплату налогов в особо крупных размерах грозит уголовное наказание. Легализовать трудовые отношения можно, оформив самозанятость или индивидуальное предпринимательство, а также сотрудничество с работодателем по договорам гражданско-правового характера.

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