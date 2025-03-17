В Киеве назвали вопросом времени возвращение зарубежных компаний в РФ

Возвращение зарубежных компаний в Россию является вопросом времени. Об этом 17 марта заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.

«Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, — «это просто дело времени»‎, — приводит его слова Politico.

Кроме того, Власюк отметил, что в будущем страны Европы захотят заключить новые соглашения по покупке российских энергоресурсов. По его словам, РФ имеет большой потенциал в этой области.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что в США надеются на возвращение американских компаний на российский рынок при достижении договоренностей по украинскому вопросу. Он отметил, что на состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах между делегациями из РФ и США этот вопрос не обсуждался.

В этот же день министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что зарубежные компании активно исследуют перспективы возврата в Россию. При этом он уточнил, что России пока не поступало каких-либо юридических обращений от иностранных брендов.