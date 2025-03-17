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Захарова раскритиковала планы Великобритании разместить миротворцев на Украине

Захарова: Британия эксплуатирует «карету прошлого», проиграв в научной революции
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 17 марта планы Великобритании по отправке миротворцев на Украину.

«Империя проиграла научно-техническую революцию в XX веке и эксплуатирует «карету прошлого» — интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать», — сказала она «РИА Новости».

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что королевство, например, неспособно разместить космонавтов в космосе, создать автомобиль для Арктики или построить космическую станцию.

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Газета The Tomes 16 марта сообщила, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Поставлять оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии под названием «сила растяжки» согласились порядка 35 стран.

Премьер-министр страны Кир Стармер 15 марта заявил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины солдатами из этих государств. Он уточнил, что Запад будет наращивать украинскую обороноспособность. Стармер в том числе подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на территории Украины военных после окончания конфликта.

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