Руденко обсудил график контактов на высшем уровне с представителями КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на консультации в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) обсудил график политических контактов «на высшем и высоком уровнях» с представителями государства. Соответствующее заявление 17 марта опубликовали на сайте МИД РФ.

На встречах с замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю и министром иностранных дел республики Цой Сон Хи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений.

В разговорах упор сделали на реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Представители обоих государств настроены к выполнению положений подписанного в Пхеньяне лидерами двух стран Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Итоги переговоров, прошедших в теплой товарищеской атмосфере, будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений стратегического партнерства и сотрудничества между Российской Федерацией и КНДР», — говорится в заявлении.

Ранее, 16 марта, в Пхеньяне прошли переговоры Руденко с Ким Чон Гу и Цой Сон Хи. Представители государств договорились об обмене опытом и двустороннем сотрудничестве, а также о практических мерах по укреплению взаимоотношений между странами.

В Пхеньяне 19 июня 2024 года прошло подписание нового договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ пришел на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном: Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.