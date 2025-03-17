На северо-востоке Украины зафиксировали аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом 17 марта сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут.

«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Когут отметил, что без электричества остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

11 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на всей территории страны ввели экстренные отключения света. По его словам, мера была принята в связи с повреждением украинской энергосистемы.