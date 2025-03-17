Пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

Пять человек, двое из которых несовершеннолетние, пострадали в результате аварии в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом 17 марта сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Nissan Avenir в состоянии алкогольного опьянения двигался в сторону деревни Белово, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством ВАЗ-2115 под управлением водителя, не достигшего возраста 18 лет.

«В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и четыре пассажира, двое из которых — несовершеннолетние пассажиры автомобиля ВАЗ-2115 2010 года рождения», — приводит слова сотрудников ведомства ТАСС.

На месте работают наряд ДПС и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств аварии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее, 15 марта, на 317-м км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП, в результате которого четверо погибли и трое пострадали. По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai Sonata, Kia Sorento, «Лада Гранта» и ВАЗ-2112.