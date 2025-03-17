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Минобороны РФ показало оставленные позиции ВСУ в Косице и Черкасском Поречном

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Минобороны России опубликовало 17 марта кадры оставленных укрепленных позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были выбиты военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области.

На видео можно заметить укрепления украинской армии, расположенные на возвышенности, где в основном дислоцировались расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Российские военные также продемонстрировали брошенное вооружение, произведенное в странах НАТО, включая гранатометы и боеприпасы.

Начальник штаба батальона с позывным Восток отметил, что из-за тяжести оружия украинские военные оставляют его и стремительно покидают позиции.

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В ведомстве 9 марта сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица и село Лебедевка в Курской области.

В Министерстве обороны 8 марта рассказали, что армия РФ взяла под контроль населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. ВСУ на этом направлении за сутки потеряли более 180 боевиков и различную военную технику, в том числе боевую машину пехоты Marder, произведенную в Германии.

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