NHK сообщил об отмене более 60 авиарейсов в Японии из-за непогоды

В Японии отменили более 60 авиарейсов из-за сильного ветра и снегопада. Об этом 17 марта сообщил телеканал NHK.

«По данным авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорты Хоккайдо и из них, в общей сложности 61 рейс был отменен из-за снегопада», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что в некоторых районах острова Хоккайдо ветер достигает 40,8 м/с. Шквалистый ветер также зафиксировали в столичном районе Японии. Также на Хоккайдо и в северной части острова Хонсю синоптики спрогнозировали снежные осадки до 60 см.

Кроме того, между японскими префектурами Тиба и Каганава было приостановлено движение паромов, добавил телеканал.

Телеканал NHK 12 февраля сообщил о том, что в связи с отменой 118 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Японии более 1,6 тыс. человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на острове Хоккайдо.