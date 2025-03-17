Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым вернется на Землю 18 марта

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами Барри Уилмором, Сунитой Уильямс и Ником Хейгом на борту вернется с Международной космической станции (МКС) 18 марта. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе NASA.

«Руководители миссии планируют более ранний возврат Crew-9 в зависимости от благоприятных условий, прогнозируемых на вечер вторника, 18 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что отстыковка корабля от МКС должна произойти в 20:05 по мск. Путь от станции до Земли должен будет занять примерно пять часов. Корабль приземлится рядом с побережьем американского штата Флорида.

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции 16 марта. Тогда же экипаж американского корабля вслед за стыковкой Международной космической станцией перешел на ее борт.