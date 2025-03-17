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Аналитик назвал лучший момент для закрытия коротких вкладов

Аналитик Зварич: короткие вклады не следует закрывать до конца II квартала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несмотря на ухудшение условий по депозитам, россиянам лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах и переходить на долгосрочные после II квартала. Об этом 17 марта рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

По его словам, после того, как в декабре ключевая ставка сохранилась на уровне 21%, банки, ожидавшие повышения, перешли к коррекции своей процентной политики, тем самым ухудшив условия по депозитам. Также в феврале осталась неизменной денежно-кредитная политика (ДКП), что способствовало сохранению данного тренда. В результате чего максимальная процентная ставка по вкладам в 10 кредитных организациях с декабрьского пика к концу февраля снизилась на 1,5 процентных пункта и опустилась ниже ключевой.

«На таком фоне спрос начал смещаться в сторону более долгосрочных депозитов, что обусловлено опасениями вкладчиков относительно возможного дальнейшего ухудшения условий по вкладам и желанием зафиксировать привлекательные условия по депозиту на продолжительное время. Однако пока такое смещение носит умеренный характер — согласно нашим данным в феврале, доля спроса на вклады свыше года составила 11% после 9% в январе», — подчеркнул аналитик.

Зварич отметил, что снижение ставок по вкладам сдерживается наличием рисков дальнейшего ужесточения ДКП. Поэтому он считает, что сохранение краткосрочных вкладов является обоснованным, а переходить на долгосрочные депозиты можно будет, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции. Необходимые для этого условия могут сложиться к началу III квартала.

Тогда открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия по депозиту на продолжительное время, и они не изменятся, несмотря на дальнейшее снижение ставок по вкладам со стороны банков. При этом переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах.

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16 марта доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова рассказала о способах сохранить и приумножить сбережения при снижении ставки по вкладам. По ее словам, можно инвестировать в драгоценные металлы, но не в один, в сразу в несколько. При наличии более крупных сумм можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. Также можно вложить средства в акции ведущих компаний, но нужно помнить о рисках при выборе такого способа.

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