Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 198 атак украинских БПЛА в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю обнаружила и перехватила 198 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 марта сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Уточняется, что один дрон-камикадзе был ликвидирован на территории Зуевской тепловой электростанции (ТЭС). Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка была предотвращена атака беспилотника на районную электрическую подстанцию. Также в Кировском районе перехватили БПЛА, который занимался разведкой рядом с жилыми кварталами.

В Макеевке был ликвидирован заряженный ударный дрон «Баба-яга», а также подавлены два дрона самолетного типа и квадрокоптер, ведущие разведку местности.

Помимо этого, взрывотехники УФСБ РФ по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.

Благодаря слаженной работе специалистов и оперативной реакции граждан на опасность, были предотвращены все атаки и не допущены жертвы среди населения, уточнили в управлении.

13 марта сообщалось, что система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на мирных жителей Макеевки в Донецкой Народной Республике. Два дрона самолетного типа и квадрокоптер осуществляли разведку местности около жилых кварталов. Они были заряжены боевыми зарядами. Объекты обнаружила и перехватила система РЭБ.