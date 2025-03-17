Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД КНДР призвали страны G7 первыми начать ядерное разоружение
Армия
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Мир
В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 198 атак украинских БПЛА в ДНР
Мир
Мантуров заявил об ожидаемом увеличении поставок сельхозпродукции из РФ в Катар
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил операторов FPV-дронов ВСУ в районе Часова Яра
Армия
Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание и гололедицу в Москве 17 марта
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Эфиопии
Мир
Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным 18 марта
Мир
Политолог назвал отстранение Кулюхина противоречием свободе прессы
Общество
В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ
Армия
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ
Происшествия
В Ростовской области заявили об отражении атаки БПЛА в двух районах
Наука и техника
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым вернется на Землю 18 марта
Сюжет:

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские цели были поражены на дальности более 15 км, их уничтожение подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени. После этого артиллеристы сменили огневые позиции для предотвращения нанесения ответного огня.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» ежедневно выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов ВСУ, а также прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

«Характер целей у нас разный. Как правило, это контрбатарейная борьба, то есть мы своим огнем подавляем орудия противника. Орудия довольно-таки точные. Считаю, что показывают себя хорошо. За всю историю поражали различные цели: и артиллерийские орудия противника, и склады с боеприпасами, и точки запуска БПЛА», — отметил командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Шаман.

Уничтожение объектов ВСУ ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

«Противник в большом количестве применяет FPV-дроны. Почти всегда прилетают, но у нас для борьбы с ними развернуты на всех позициях, во всех районах посты воздушного наблюдения, которые оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средствами огневого поражения. Они оборудованы также и тепловизионными прицелами для ночной работы», — добавил военнослужащий.

Огненная река: как зенитные комплексы «Тунгуска» борются с БПЛА противника
На счету расчета ПВО десятки сбитых беспилотников, включая редкий польский дрон Fly Eye

В Минобороны РФ 14 марта сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили танк, автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ. Отмечалось, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025