Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские цели были поражены на дальности более 15 км, их уничтожение подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени. После этого артиллеристы сменили огневые позиции для предотвращения нанесения ответного огня.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» ежедневно выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов ВСУ, а также прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

«Характер целей у нас разный. Как правило, это контрбатарейная борьба, то есть мы своим огнем подавляем орудия противника. Орудия довольно-таки точные. Считаю, что показывают себя хорошо. За всю историю поражали различные цели: и артиллерийские орудия противника, и склады с боеприпасами, и точки запуска БПЛА», — отметил командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Шаман.

Уничтожение объектов ВСУ ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

«Противник в большом количестве применяет FPV-дроны. Почти всегда прилетают, но у нас для борьбы с ними развернуты на всех позициях, во всех районах посты воздушного наблюдения, которые оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средствами огневого поражения. Они оборудованы также и тепловизионными прицелами для ночной работы», — добавил военнослужащий.

В Минобороны РФ 14 марта сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили танк, автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ. Отмечалось, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.