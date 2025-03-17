Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил операторов FPV-дронов ВСУ в районе Часова Яра

Расчет беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2» 11-й инженерной бригады российской армии поразил группу операторов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Здесь у нас боевая позиция находится. Там мы «птицы» собираем, укомплектовываем их различными видами БК (боевой комплект. — Ред.). Потом берем «птицу», выносим и начинаем работать непосредственно по противнику», — рассказал командир расчета БПЛА с позывным Пластун.

Беспилотник «Молния-2» является ударным БПЛА самолетного типа, который можно сравнить с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Только «Молния» намного дешевле и проще в эксплуатации, при этом по своим характеристикам ни в чем ему не уступает, отметили в ведомстве.

С помощью беспилотника «Молния-2» российские военнослужащие уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав ВСУ. Управляется «Молния», как и FPV-дрон, с помощью пульта и специальных очков, а для запуска используется пневматическая катапульта, которая резким напором воздуха выстреливает дрон в небо. В отличие от своего предшественника «Молния-1» беспилотник «Молния-2» может нести боевой заряд весом до 6 кг, также у него увеличена дальность полета.

Важным фактором, который влияет на эффективность выполнения задач, являются погодные условия: сила ветра, наличие осадков, направление воздушных потоков. В день группа может совершать до шести вылетов. В составе расчета три бойца: пилот, заряжающий и сапер.

Каждая «птица» перед тем, как отправиться в небо, проходит предполетный контроль. В среднем такая процедура занимает 10–15 минут. Особое внимание бойцы уделяют балансировке беспилотника. Это необходимо, чтобы обеспечить стабильность полета БПЛА, надежность и безопасность работы. А также это снижает вероятность аварий и увеличивает точность выполнения задач.

16 марта в Минобороны сообщили, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника и нанес по нему удар, затем он уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успели укрыться в здании.