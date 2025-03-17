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Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Расчет реактивной системы залпового огня «Град» самоходного артиллерийского соединения гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что благодаря уничтожению позиции ВСУ российским штурмовикам удалось без потерь занять важную точку.

«Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать, как бы один за всех и все за одного», — заявил командир боевой машины с позывным Сэди.

РСЗО «Град» имеет высокую точность и оперативность, что позволяет поражать любые точки противника. Боевая машина также способна уничтожать цели с дальнего расстояния, что позволяет артиллеристам находиться в безопасности в момент нанесения удара.

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В Минобороны РФ 16 марта сообщили о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника и нанес по нему удар. Затем этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевали укрыться в здании.

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