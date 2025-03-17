В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене

В ООН призывают к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий на территории Йемена. Об этом 16 марта говорится в заявлении, распространенном среди журналистов официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком.

«Любая новая эскалация может усугубить региональную напряженность, спровоцировать циклы возмездия, которые могут еще больше дестабилизировать Йемен и регион, а также создать серьезную угрозу и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране», — передает телеканал Al Jazeera его слова.

Кроме того, по словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гуттериш также призвал к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене.

Пресс-служба министерства здравоохранения Йемена 16 марта сообщила, что число погибших в результате атаки США возросло до 53 человек, ранения получили 98 человек.

Центральное командование Вооруженных сил США 15 марта заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.