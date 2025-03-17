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Политолог назвал отстранение Кулюхина противоречием свободе прессы

Политолог Расмуссен: отстранение Кулюхина противоречит свободе прессы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отстранение журналиста «Известий» Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций главы ведомства Гидеона Саара после его вопроса о восхвалении на Украине лидера националистов Степана Бандеры противоречит свободе прессы и слова. Об этом 17 марта в беседе с «Известиями» заявил политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«Это противоречит свободе прессы, свободе слова, противоречит всей философии того, почему мы создали Израиль на Ближнем Востоке как демократический институт», — сказал Расмуссен.

Он отметил, что Кулюхин поднял правильный вопрос, потому что эта тема является очень важной. По его словам, представителям Израиля необходимо беспокоиться о том, что на Украине переименовывают и называют улицы в честь Бандеры и других националистов, а не закрывать на это глаза.

«Они закрывают на это глаза, к сожалению, это бесчестие. <...> Я думаю, Израиль должен быть обеспокоен тем, что в честь Бандеры и ультранационалистического движения называются улицы, воздвигают памятники», — подчеркнул политолог.

Помимо этого, Расмуссен обратил внимание на то, что в МИД Израиля должны были повести себя более профессионально и подать жалобу правительству Украины. Также он отметил, что израильский министр иностранных дел повел себя «очень плохо» и ему следовало бы решить вопрос «гораздо более дипломатично».

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На пресс-конференции 4 марта журналист «Известий» Никита Кулюхин спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Глава МИД Израиля Гидеон Саар ответил, что не знал об этом до заданного вопроса. После данного инцидента 16 марта еврейское государство запретило Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции Саара. По словам журналиста, ведомство сделало это из опасений международного скандала.

Израильский государственный деятель, бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми подчеркнул, что отстранение журналиста от посещений пресс-конференций противоречит принципам, на которых был построен Израиль. В свою очередь, зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра в беседе с «Известиями» отметил, что отрицание Израилем поддержки неонацизма на Украине вредит еврейскому государству.

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