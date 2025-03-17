Замглавы МИД России Грушко рассказал об угрозах для России от перевооружения ЕС

Россия видит для себя риски в новой программе перевооружения Евросоюза (ЕС) стоимостью €800 млрд, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Риски мы видим, они совершенно очевидные. Дело в том, что произошло военное и политическое подчинение Евросоюза НАТО: это следует не только из практики сотрудничества НАТО и ЕС, но и из документов, которые они принимают. В совместной декларации НАТО – ЕС совершенно четко фиксируется нацеленность самого ЕС стать европейской подпоркой НАТО. Альянс рассматривает Россию в качестве прямой и непосредственной угрозы. Этот постулат переполз и в политические документы ЕС. И мы видим, что планы создания так называемой автономной военной опоры Евросоюза на сегодня преследуют цель создания угроз прежде всего России», — уточнил дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой наращивания военного потенциала ЕС. В частности, запланировано увеличение военных расходов европейских стран на 1,5% ВВП, что даст €650 млрд на наращивание производства техники. Еще €150 млрд планируется взять в кредит для закупок необходимого военного оборудования.

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