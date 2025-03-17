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Наркошопы стали рекламировать себя с помощью фейковых новостей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Наркодилеры начали массово раскручивать свой незаконных бизнес в легальных СМИ и Telegram-каналах. Для этого они вбрасывают фейковые новости о якобы незаконной рекламе на различных торговых онлайн-площадках, выяснили «Известия».

Курьерная лестница: наркошопы стали активнее вербовать подростков
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Сейчас в интернете размещено более 2 тыс. публикаций, рассказывающих, например, о логотипах магазинов и объединяющих их наркоплощадок, которые будто бы нашли бдительные пользователи на подошвах кроссовок. Издание подсчитало, что эти публикации прокомментировали около 7 тыс. пользователей.

Так, в январе 2024 года по десяткам Telegram-каналов распространилось видео, на котором показаны скриншоты с отзывами под товаром на одном из крупнейших маркетплейсов России. Покупатели заявили, что якобы обнаружили на подошве кед пропечатанный логотип наркоплощадки, который оставлял соответствующие следы на снегу.

«Наша проверка выявила факт применения инструментов для обработки изображений: некоторые из отзывов о товаре сфабрикованы. В действительности отзывы покупателей, оставленные в карточке товара, имеют совершенно иное содержание», — рассказали в пресс-службе одного из маркетплейсов.

Похожая акция прошла в конце 2024-го: логотип одной из наркоплощадок разместили на вещах для младенцев. Фейк разошелся в интернете, посты с обсуждением разместило более 40 каналов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новая джинса: драгдилеры стали использовать фейковые новости для своей рекламы

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